Экс-полковника МВД поймали пьяным за рулем

Во вторник, 9 апреля, в Самаре задержали нетрезвого пенсионера МВД, управлявшего Toyota Land Cruiser Prado, сообщает "Ночной патруль".

Активисты получили информацию, что по ул. Стара Загора едет дорогая иномарка, водитель которой буквально засыпает за рулем. Задерживать нарушителя отправились общественники и сотрудники ГИБДД Самары. На пересечении улиц Стара Загора и Кирова водитель Toyota, увидев полицейских, остановил автомобиль и перелез на пассажирское сиденье.

"Сотрудники ГИБДД подойдя к водителю попросили предъявить документы, на что в лицо было предъявлено удостоверение пенсионера МВД и фраза "полковник Носов". Данное заявление не впечатлило ни сотрудников, ни наших ребят. В процессе оформления и фиксаций противоправных действий, "полковник" выхватил телефон активиста, разбил его, выругавшись матом. Даже маргиналы такого себе не позволяют. Стыдно за таких пенсионеров г-н Носов…", — написали активисты в соцсети.

Нарушителя оформили за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.

В ГУ МВД по Самарской области Волга Ньюс сообщили, что в ведомстве не служил полковник Носов, который ушел бы из него на пенсию.