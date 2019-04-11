16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За сообщение об угоне своей иномарки самарцу грозит год исправительных работ Экс-полковника МВД поймали пьяным за рулем В Самаре за мошенничество будут судить бывшего полицейского В Сызрани будут судить главного механика предприятия, обвиняемого в причастности к гибели рабочего В Самаре ветеринарного врача подозревают в получении взятки

Происшествия

Экс-полковника МВД поймали пьяным за рулем

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 168
Версия для печати

Во вторник, 9 апреля, в Самаре задержали нетрезвого пенсионера МВД, управлявшего Toyota Land Cruiser Prado, сообщает "Ночной патруль".

Фото: Ночной патруль

Активисты получили информацию, что по ул. Стара Загора едет дорогая иномарка, водитель которой буквально засыпает за рулем. Задерживать нарушителя отправились общественники и сотрудники ГИБДД Самары. На пересечении улиц Стара Загора и Кирова водитель Toyota, увидев полицейских, остановил автомобиль и перелез на пассажирское сиденье.

"Сотрудники ГИБДД подойдя к водителю попросили предъявить документы, на что в лицо было предъявлено удостоверение пенсионера МВД и фраза "полковник Носов". Данное заявление не впечатлило ни сотрудников, ни наших ребят. В процессе оформления и фиксаций противоправных действий, "полковник" выхватил телефон активиста, разбил его, выругавшись матом. Даже маргиналы такого себе не позволяют. Стыдно за таких пенсионеров г-н Носов…", — написали активисты в соцсети.

Нарушителя оформили за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.

В ГУ МВД по Самарской области Волга Ньюс сообщили, что в ведомстве не служил полковник Носов, который ушел бы из него на пенсию.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5