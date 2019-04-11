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ЖКХ и благоустройство Общество

У ТЦ "Мико" благоустроят торговые ряды и разобьют клумбы

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре до 16 мая проходят общественные обсуждения по проекту планировки территории, прилегающей к ТЦ "МИКО" по ул. Чернореченской, сообщается в постановлении мэрии.

Фото: администрация Самары

Так, предлагается обустроить торговые ряды для пенсионеров, разбить дополнительные газоны и цветники, посадить можжевельник и живые изгороди. Кроме того, заасфальтируют проезды и тротуары (как вариант выложить плитку), появятся бетонные ограничители парковки.

С экспозицией проекта можно ознакомиться в администрации Ленинского района с 11 апреля и до конца месяца. 13 мая там же пройдет собрание участников обсуждений.

 

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