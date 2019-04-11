Ветераны труда Самарской области должны иметь региональные награды

В четверг, 11 апреля, депутаты Самарской губернской думы на заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике рассмотрели вопрос о внесении изменений в региональный закон о ветеранах труда. Законопроект, по замыслу его составителей, направлен на обеспечение присвоения звания самым достойным жителям Самарской области.

Обязательным условием, согласно законопроекту, для получения звания "Ветеран труда" должно стать, кроме трудового стажа на территории региона не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин, наличие одной из наград Самарской области.

Среди них - Губернская премия, почетный знак Трудовой славы, звание "народный" и "заслуженный", почетная грамота Самарской губернской думы, знак губернской думы "За служение закону", почетный знак губернатора "За вклад в укрепление дружбы народов", знаки "За развитие профсоюзного движения в Самарской области", "За заслуги в развитии ветеранского движения", диплом или благодарность Самарской губернской думы, почетная грамота или благодарность губернатора.

При этом те граждане, кто уже сейчас имеет необходимый трудовой стаж (35 и 40 лет) и проработал все это время в нашем регионе, могут обратиться за присвоением звания - до вступления поправок требовать наград у них не будут.

Кроме того, обязательным условием для присвоения звания "Ветеран труда" будет и отсутствие непогашенной судимости или увольнения за нарушение законодательства.

Депутаты рекомендовали принять проект сразу в двух чтениях на очередном заседании губернской думы, которое, предварительно, состоится 25 апреля.