16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владельцев садовых домиков оставили в очереди на жилье Ветераны труда Самарской области должны иметь региональные награды Омбудсмен попросила депутатов губдумы запретить строительство жилья без инфраструктуры Мест для массовых акций в Самарской области станет меньше Депутаты губдумы урезали себе время для выступлений

Законотворчество Власть и политика

Владельцев садовых домиков оставили в очереди на жилье

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати

В четверг, 11 апреля, на заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике депутаты обсудили вопрос о внесении изменений в закон Самарской области "О жилище".

Проект представила руководитель департамента организации соцвыплат и развития информтехнологий министерства социально-демографической и семейной политики Галина Андриянова. По ее словам, речь идет о приведении областного законодательства в соответствие с федеральным.

Согласно проекту закона, владельцы садовых земельных участков, которые были им предоставлены от органов МСУ для строительства жилого дома, не будут сняты с учета как нуждающиеся в жилье.

Они сохраняют право состоять на этом учете и получить жилье из муниципального жилого фонда по договорам социального найма. В случае смерти человека, стоявшего в очереди на получение жилья, право состоять на учете сохраняется за членами его семьи.

Проект прошел антикоррупционную проверку, и депутаты приняли его единогласно, передав рассмотрение на очередное заседание губдумы, которое, предварительно, пройдет 25 апреля.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5