Владельцев садовых домиков оставили в очереди на жилье

В четверг, 11 апреля, на заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике депутаты обсудили вопрос о внесении изменений в закон Самарской области "О жилище".

Проект представила руководитель департамента организации соцвыплат и развития информтехнологий министерства социально-демографической и семейной политики Галина Андриянова. По ее словам, речь идет о приведении областного законодательства в соответствие с федеральным.

Согласно проекту закона, владельцы садовых земельных участков, которые были им предоставлены от органов МСУ для строительства жилого дома, не будут сняты с учета как нуждающиеся в жилье.

Они сохраняют право состоять на этом учете и получить жилье из муниципального жилого фонда по договорам социального найма. В случае смерти человека, стоявшего в очереди на получение жилья, право состоять на учете сохраняется за членами его семьи.

Проект прошел антикоррупционную проверку, и депутаты приняли его единогласно, передав рассмотрение на очередное заседание губдумы, которое, предварительно, пройдет 25 апреля.