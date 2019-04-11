В Самаре предлагают снять запрет на платные парковки у ряда соцобъектов

В губернскую думу представлен законопроект, расширяющий перечень мест, где возможно создавать платные парковки. Из всех ограничений предлагается сохранить только запрет на платные места около зданий образовательных организаций, в том числе дошкольных.

Сейчас нельзя организовывать платные парковки рядом с объектами спорта, школами и детскими садами, больницами, организациями культуры, органами государственной власти, органами власти.

"Законопроектом, фактически, предусматривается расширение перечня мест, в которых допускается создание платных парковок. На первый взгляд, создание платных парковок у зданий органов государственной власти, органов местного самоуправления, больниц, учреждений культуры - это контрпродуктивное предложение. Вместе с тем есть ряд серьезных аргументов "за" такое решение", - отметил заместитель главы Самары - руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.

"Наличие бесплатной парковки вблизи таких объектов обосновывается необходимостью обеспечить возможность припарковать транспорт для посетителей. Однако практика других городов показала, что в данном случае, напротив, достигается обратный результат, поскольку указанные места оказываются постоянно заняты транспортом работников упомянутых учреждений либо иных объектов, расположенных неподалеку. В результате посетители лишаются возможности воспользоваться парковкой.

Практика других городов свидетельствует о том, что при наличии бесплатных парковочных мест их оборачиваемость крайне низка, зачастую на них паркуют один автомобиль в день, оставляя его на 8-10 часов. При введении платных парковок оборачиваемость увеличивается до 8-12 автомобилей в день, то есть воспользоваться парковочным местом получают возможность несколько человек", - пояснил Сергей Маркин.

У объектов культуры и спорта предусмотрена парковка в выходные и нерабочие праздничные дни на бесплатной основе. Посетители культурных и спортивных объектов смогут воспользоваться бесплатно парковкой в выходные и нерабочие праздничные дни, а в рабочие дни - за установленную плату (аналогичный порядок, например, действует в Республике Татарстан).

Проблема парковок у объектов здравоохранения актуальна для многих городов-миллионников (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и другие). В частности, в Москве в конце 2018 года общественные организации инициировали введение платных парковок на улицах рядом с больницами, поскольку инвалиды, родители с малолетними детьми, пенсионеры, жители города, не имеют возможности добраться до больницы на личном транспорте - парковочные места заняты сотрудниками соседних офисов, объясняют свою позицию в мэрии.

Ранее депутаты губернского собрания предлагали запретить организацию платных парковок около спортивных и медицинских организаций, объектов культуры, органов госвласти и местного самоуправления, а также структур, предоставляющих государственные и муниципальные услуги.

Напомним, решение об организации платных парковок в Самаре было принято в 2014 году. Объявить о начале конкурса на поиск инвестора город планировал еще в 2017 году, сейчас - во втором квартале 2019 года. Тогда была выдвинута инициатива сделать в городе 3790 парковочных мест, где цена одного часа стоянки будет составлять 30 рублей.