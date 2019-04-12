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Преступления Происшествия

Молодого тольяттинца подозревают в сбыте фальшивых купюр

ТОЛЬЯТТИ. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Тольятти задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте фальшивых купюр, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратился администратор одной из торговых точек, расположенных в Автозаводском районе. Он заявил, что покупатель расплатился за товар купюрой номиналом 2 тыс. руб. с признаками подделки.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. До прибытия полицейских скрыться с места происшествия предполагаемому злоумышленнику не позволил администратор торговой точкой. Сотрудники полиции установили личность задержанного. Им оказался безработный местный житель ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.

В ходе досмотра в присутствии понятых стражи порядка обнаружили и изъяли у него еще три купюры номиналом по 2 тыс. рублей. Изъятые сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Тольятти банкноты были направлены на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, денежные средства изготовлены самодельным способом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все подробности произошедшего. В настоящее время решается вопрос о поощрении гражданина, оказавшего содействие сотрудникам полиции в задержании подозреваемого в сбыте фальшивых купюр.

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