Замглавы отрадненской УК оштрафовали за падение снега с крыши на маленькую девочку

По постановлению прокурора Отрадного к административной ответственности привлечен заместитель управляющего ООО "КСК г. Отрадного" за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ), сообщает надзорное ведомство.

Проверкой установлено, что 16 февраля текущего года четырехлетняя девочка получила травму около подъезда дома № 8 по ул. Победы в результате схода снега и наледи с крыши дома. При этом работы по очистке крыши производились управляющей компанией 11 февраля только со стороны ул. Победы. Очистка от наледи со стороны двора не выполнялась, ограничительные ленты на территории двора отсутствовали.

Виновному должностному лицу ООО "КСК г. Отрадного" назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.