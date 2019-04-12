Прокуратура нашла в Самаре 6 ТСЖ, не исключивших из квитанций оплату мусора

Шесть ТСЖ в Ленинском районе Самары не исключили из строки "содержание и ремонт" стоимость вывоза мусора, сообщает прокуратура Самарской области.

Нарушения были выявлены во время проверки, проводившейся районной прокуратурой.

Указывается, что ранее плата за вывоз мусора входила в строку "содержание и ремонт". Однако с начала года с появлением регионального оператора по обращению с ТКО тариф на содержание общего имущества в квитанции должен был измениться.

Однако в ТСЖ "На Шихобаловской", "Самарская 161", "Уют", "Вавилон", "Самара-Твинс", "На Ленинской" этого не произошло.

Прокуратурой района в адрес председателей ТСЖ внесены представления об устранении нарушений. Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.