Дольщики семь лет не могут добиться от БРиР устранения дефектов в новостройке

МП "Бюро реконструкции и развития" (БРиР) пытается оспорить штраф, наложенный за неустранение недостатков в доме по ул. Подшипниковой, 15а, который был сдан в эксплуатацию еще в 2012 году.

Предприятие являлось застройщиком этого объекта. После вселения жильцы обнаружили множество дефектов. Один из главных — отсутствие газа. Кроме того, нет диспетчеризации лифтов; не работают системы дымоудаления и пожарная сигнализация. Грунтовые и сточные воды попадают в подвал; протекает крыша и наружная стена, отслаивается штукатурка по цоколю здания, есть и другие нарушения.

Сейчас дом находится на обслуживании Ассоциации "Самарское региональное содружество Товариществ собственников жилья". Там рассказали, что все эти дефекты не устранены по сей день, за исключением газовой проблемы. Ее управляющая компания решила за свой счет еще два года назад. 10 апреля она выиграла суд, взыскав с МП "БРиР" более 350 тыс. руб. расходов, понесенных на пуск газа.

Параллельно судебные приставы пытаются обязать муниципальное предприятие устранить дефекты строительства, но пока безуспешно. Бюро реконструкции и развития обратилось в арбитраж, чтобы оспорить 1,3 млн руб. штрафа за невыполнение требований решения суда от 16 декабря 2016 года. Тогда Самарский районный суд обязал МП устранить дефекты в течение месяца с момента вступления решения в силу и выплатить дольщикам компенсацию морального вреда по 5 тыс. руб. каждому.

Согласно экспертизе дома, в случае если перечисленные нарушения не будут устранены, по зданию могут пойти трещины, под угрозой разрушения окажется фундамент. Кроме того, эксперты заявляли, что дом вообще не мог быть введен в эксплуатацию без полной газификации. Суд даже проводил выездное обследование здания, где все эти доводы подтвердились.

Первоначально управляющей компанией была назначена аффилированная БРиР УК "Луч". Как рассказали в Ассоциации "Самарское региональное содружество ТСЖ", сотрудники прежней УК собирали с собственников по 2-3 тыс. руб. якобы на пусконаладку газопровода, но ничего не сделали.