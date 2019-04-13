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Театр Культура

Жители Пензы приедут в Самару по проекту "В театр #лучшепоездом"

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 13 апреля, в Самарской области стартует проект "В театр #лучшепоездом". Это новый формат туров выходного дня на комфортабельных поездах в соседние регионы.

Гостям предлагают "культурные выходные" по принципу "все включено". В программу обязательно входит посещением спектакля, участников также ждет экскурсия по "закулисью" театра.

Первыми проведут "культурные выходные" в Самаре жители Пензы. В стоимость тура включены железнодорожный проезд по маршруту Пенза — Самара — Пенза, проживание в отеле, питание по программе, входные билеты в театр и музеи, экскурсионное обслуживание, трансфер.

Туристы посетят балет "Ромео и Джульетта" в Самарском театре оперы и балета, а также Художественный музей. Во второй день в программе Музея Эльдара Рязанова и экскурсионная прогулка по Самаре.

Реализация проекта стала возможной благодаря взаимодействию министерства культуры Самарской области, Куйбышевской железной дороги, Куйбышевского филиала акционерного общества "Федеральная пассажирская компания" и туроператора по внутреннему туризму Самарской области "Сказка Странствий".

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