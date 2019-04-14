На Гагаринский субботник вышли более 33 тыс. самарцев

В субботу, 13 апреля, в Самаре состоялся Гагаринский субботник, участие в котором приняли более 33 тыс. горожан, сообщает пресс-служба мэрии областной столицы. Среди активных самарцев, наводивших порядок на улицах города, была и глава Самары Елена Лапушкина.

Мэр совместно с заместителем председателя правительства региона Александром Карпушкиным, первым заместителем главы Самары Максимом Харитоновым, представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта и творческой молодежи наводила порядок в сквере им. Мичурина, благоустроенном в прошлом году по приоритетному проекту "Формирование комфортной городской среды".

Без внимания не остался и еще один сквер, отремонтированный в 2018 г. по программе "Формирование комфортной городской среды", — Дубовый колок. Жители микрорайона также вышли на субботник, чтобы помочь общественному пространству освободиться от мусора, зимних накоплений и осенней листвы.

Традиционно в Гагаринском субботнике приняли участие и представители самарского движения КВН — молодые и находчивые приводили в порядок территорию возле музея "Самара космическая".

Работы, проводимые в рамках субботника, глава Самары проконтролировала лично в ходе объезда городских территорий. Елена Лапушкина оценила состояние объектов улично-дорожной сети во всех районах Самары, а также посетила оранжереи муниципального предприятия "Спецремстройзеленхоз", чтобы проверить степень готовности предприятия к высадке цветов и зеленых насаждений на улицах города.

"Елена Владимировна поставила перед нами задачу обустроить не меньше цветников, чем в прошлом году в рамках подготовки города к проведению игр Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Задание непростое, но мы его выполним — саженцы выращены, они здоровы и готовы к посадке", — заверил директор предприятия Петр Кудряшов.

Также руководство "Спецремстройзеленхоз" сообщило, что в текущим году на улицах Самары появятся разновидности петуний, бегоний катарантуса, которые ранее не высаживали в областной столице. При благоприятных погодных условиях большую часть растений посадят к майским праздникам.