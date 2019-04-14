Молодого тольяттинца подозревают в краже перфоратора

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в краже перфоратора, сообщает пресс-служба ведомства.

Находившийся на маршруте патрулирования в Центральном районе экипаж получил ориентировку на розыск мужчины, совершившего кражу строительного инструмента. Преступление было совершено в подъезде одного из многоквартирных жилых домов.

Спустя непродолжительное время на ул. Комсомольской стражи правопорядка заметили молодого человека, приметы которого совпадали с описанием разыскиваемого. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".