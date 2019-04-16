Эксперты подтвердили, что найденная мертвой на козырьке подъезда женщина — Лина Сторожева

Согласно результатам ДНК-экспертизы, найденная мертвой на козырьке подъезда дома № 160 по ул. Черемшанской женщина это пропавшая в октябре 2018 г. Лина Сторожева, сообщает samara.kp.ru.

"Результаты ДНК-исследования подтвердили, что это Лина Сторожева. Судебно-медицинская экспертиза еще не готова, — сообщила изданию старший помощник руководителя регионального СУ СК Елена Шкаева.

Напомним, Лина Сторожева пропала 14 октября. Женщина ночью вышла из дома, и больше ее никто не видел. Во время поиска пропавшей были изучены видеозаписи камер видеонаблюдения. Они показали, что Лина вышла из подъезда, а потом вошла обратно. Дальнейшие поиски женщины результатов не дали.



29 октября по факту исчезновения было возбуждено уголовного дело. Его квалифицировали по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Тело Лины Сторожевой было обнаружено 21 марта на козырьке подъезда, в котором жила женщина.

"Основная версия сегодня — суицид. По полученной в ходе расследование информации, ранее она уже пыталась покончить жизнь самоубийством", — отметила Шкаева.



Причины такого поступка Сторожевой, если она действительно его совершила, в ведомстве уточнять отказались. Раньше соседи Лины рассказывали журналистам, что она влипла в какую-то неприятную финансовую историю и накануне пропажи взяла в банке 400 тыс. руб. в кредит. На что — непонятно.



Впрочем, знакомые и близкие Лины, у которой остался 12-летний сын, не верят в версию правоохранителей. Люди просто не понимают, как силовики, зная из видео с камеры "Безопасного дома", что Лина, куда-то бегавшая ночью, вернулась в подъезд и больше не выходила из него, не смогли ее отыскать. Кто-то предполагает, что ее труп просто подбросили на козырек с приходом снежной погоды.



Проверка по факту случившегося продолжается. Ближайшая задача — установить причину смерти.