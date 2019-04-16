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Футбол Спорт

Полузащитник "Крыльев Советов" Джано Ананидзе может перейти в "Краснодар"

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Краснодар" проявляет интерес к грузинскому полузащитнику "Крыльев Советов" Джано Ананидзе, сообщает championat.com. По данным издания, футболист может сменить клуб в летнее трансферное окно.

26-летний Джано находится в "Крыльях" в аренде, права на игрока принадлежат московскому "Спартаку", воспитанником которого он является. Контракт игрока с московским клубом действителен до лета 2021 года.

В этом сезоне хавбек принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги за "Спартак" и отметился одной голевой передачей. Зимой Джано перебрался в "Крылья Советов", в составе которых сыграл пять матчей в чемпионате России и забил один гол.

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