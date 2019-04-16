В Сызрани запустят экологический челлендж

Общегородские субботники намечены на 20 и 26 апреля, но уже в прошлую пятницу жители и рабочие коллективы вышли на уборку территорий.

Уже несколько лет подряд городской округ Сызрань проводит субботники под названием "Уютная Сызрань". В этом году, по сообщению администрации муниципалитета, традицию продолжат. На этой неделе будет запущен экологический челлендж "Уютная Сызрань", в котором смогут принять участие все желающие. За первые два субботника, проведенные 12 и 13 апреля, было собрано 2500 куб. метров мусора. Участие в них приняли более 1700 человек.