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ЖКХ и благоустройство Общество

В Сызрани запустят экологический челлендж

СЫЗРАНЬ. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общегородские субботники намечены на 20 и 26 апреля, но уже в прошлую пятницу жители и рабочие коллективы вышли на уборку территорий.

Фото: Пресс-центр администрации г.о. Сызрань

Уже несколько лет подряд городской округ Сызрань проводит субботники под названием "Уютная Сызрань". В этом году, по сообщению администрации муниципалитета, традицию продолжат. На этой неделе будет запущен экологический челлендж "Уютная Сызрань", в котором смогут принять участие все желающие. За первые два субботника, проведенные 12 и 13 апреля, было собрано 2500 куб. метров мусора. Участие в них приняли более 1700 человек.

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