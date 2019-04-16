Алексей Корнилов: "Рост американских индексов будет сдерживаться динамикой мировой экономики"

Ведущий аналитик отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Алексей Корнилов принял участие в онлайн-конференции "Рынок США - в шаге от максимумов". По его мнению, дальнейшая динамика фондового рынка США будет зависеть от публикуемой корпоративной отчетности и состояния мировой экономики.

Первый квартал 2019 года стал лучшим для американского рынка акций с 1998 года. Котировки восстанавливались после коррекции в конце 2018-го. В начале апреля индексы США продолжили восхождение к историческим максимумам, однако негативный прогноз МВФ по росту мировой экономики спутал все карты. Ведущий аналитик "Открытие Брокер" Алексей Корнилов отмечает, что ясность в динамике американского рынка внесет сезон отчетностей: "Рост прибыли компаний S& P 500 в первом квартале ожидается отрицательный, но рынок, скорее, будет реагировать на прогнозы эмитентов. Многие инвесторы рассчитывают на восстановление роста во второй половине 2019 года и принимают свои решения исходя из этого. Это особенно заметно в секторе полупроводников, где ожидания восстановления привели сектор к большому отскоку, несмотря на явную слабость текущих показателей".

Эксперт полагает, что дальнейший рост американского рынка будет сдерживаться экономическими факторами: "Американская экономика пока замедляется. Темпы роста на текущий год ожидаются около 2% - на 1% ниже, чем в 2018 году. Это не рецессия, но динамика на понижение темпов роста создает определенное давление на индексы. Торговые вопросы оказывают влияние, но зрелость экономического цикла и повышения процентных ставок Федеральным резервом являются, возможно, более важными причинами замедления".

Инвесторам, не уверенным в дальнейших перспективах рынка, Алексей Корнилов рекомендует обратить внимание на защитные сегменты, которые лучше других ведут себя во время коррекции индексов: "Традиционно к таким сегментам относят три сектора в S& P 500: коммунальный (Utilities), здравоохранение (Health Care) и товары потребления повседневного пользования (Consumer Staples). Спрос на товары этих секторов реагирует на экономические циклы в меньшей степени. Обычно эти сектора пользуются повышенным спросом, когда риски рецессии увеличиваются".

Оптимальной стратегией, по мнению ведущего аналитика "Открытие Брокер", является сбор портфеля активов для долгосрочного инвестирования, а не спекуляции: "На мой взгляд, портфель из трех-пяти бумаг не даст необходимой диверсификации для инвестирования пенсионных накоплений. Если вы хотите надежности, то в первую очередь вам необходимо иметь диверсифицированный портфель. Обычно проделываются следующие шаги перед составлением портфеля: стратегическое распределение активов (например, акции/облигации), выбор инструментов (акции, облигации, фонды, ETF и т.д.), выбор стратегии (активная/пассивная). Таким образом инвестор сможет защитить сбережения от возможных рисков и заработать на росте стоимости активов", - подытожил эксперт.