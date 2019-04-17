Фонд капремонта хотят обязать получать заключения о результатах выполненных работ в ГЖИ

Прокурор Самарской области Константин Букреев и правительство Самарской области внесли в Самарскую губернскую думу законопроекты о поправках в региональный закон о системе капремонта имущества в многоквартирных домах, пишет "КоммерсантЪ". Региональное правительство предлагает дополнить документ решением по предоставлению ГЖИ полномочий по выдаче фонду капремонта заключения о результатах выполненных работ.

Авторы поправок подчеркивают, что изменения повысят эффективность контроля за своевременным проведением капремонта. "Кроме того, законопроектом предусмотрено изменение сроков по предоставлению региональным оператором в ГЖИ информации о реализации работ", — говорится в пояснительной записке.

Председатель комиссии Общественной палаты по МСУ, строительству, ЖКХ Виктор Часовских отметил, что данная инициатива позволит усилить контроль над работой подрядчиков при выполнении капитального ремонта. "Сегодня ГЖИ контролирует деятельность организации при выполнении капремонта, но не участвует в комиссии по приемке работ. В настоящий момент туда входят представители собственников, фонда капремонта, администрации, управляющей компании, подрядной организации, общественного совета при фонде капремонта, а также организации, осуществляющей строительный контроль. Данный законопроект позволит лучше контролировать выполнение работ и усилить ответственность со стороны власти", — полагает Виктор Часовских.

Прокуратура, со своей стороны, предлагает установить порядок утверждения минимального размера взноса на капремонт, а также исключительные случаи, когда эта сумма может быть изменена.

Согласно действующей редакции закона, минимальный размер взноса на очередной год устанавливается правительством ежегодно в срок до 1 июня года, предшествующего очередному году реализации регпрограммы капремонта, исходя из занимаемой общей площади помещения в доме. В то же время в законе отсутствует порядок определения минимального взноса на ­капремонт.

Законопроектом предлагается минимальный размер взноса на очередной год устанавливать ежегодно в срок до 21 декабря года, предшествующего очередному году реализации программы. Установленный минимальный размер взноса может быть изменен только в случае расширения состава работ, наличия дефицита средств, направляемых на реализацию регпрограммы, в размере более 30% от объема средств, необходимых для финансирования программы.

В результате последней проверки Счетная палата выявила, что расходы на содержание фонда за 2015–2017 гг. выросли со 161 млн руб. до 335 млн руб., а средства субсидии увеличились с 85,5 млн руб. до 176,6 млн рублей. Отдельные расходы фонда (на зарплату, приобретение товаров, работ, услуг) аудиторы признали неэффективными.

В заключении независимого ауди­тора, опубликованном на сайте фонда капремонта, сообщается, что дебиторская задолженность некоммерческой организации возросла в два раза с конца 2016 г. до конца 2018 г. до 2,78 млрд рублей. Расходы на содержание аппарата управления в 2018 г. составили 115,7 млн руб., что на 23 млн руб. выше аналогичных расходов в 2017 году.