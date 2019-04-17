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Матч "Крыльев Советов" с "Динамо" рассудит Сергей Лапочкин

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Матч 24-го тура Российской Премьер-лиги 2018/19 между "Крыльями Советов" и "Динамо" рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным, сообщает пресс-служба волжан.

Ассистенты судьи — Роман Усачев и Дмитрий Березнев; резервный судья — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Мартынов.

Ранее Сергей Лапочкин судил 15 игр с участием "Крыльяев Советов". Из них самарцы выиграли пять матчей, семь проиграли и трижды сыграли вничью.

Напомним, матч "Крылья Советов"-"Динамо" состоится в субботу, 20 апреля в Москве. Начало в 17:30.

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