Лариса Леонова: "Свое искусство мы безвозмездно дарим тем, кто не может его оплатить"

Лариса Леонова — художественный руководитель новокуйбышевского театра "Астрей", в котором играют люди с ограниченными возможностями. Театр — финалист всероссийской премии "Гражданская инициатива", лауреат международного телефестиваля "Таланты России", участник и лауреат всероссийских фестивалей"Арт-Признание", "Нить Ариадны" и многих других. Мы встретились с Ларисой Анатольевной и поговорили о ее творческом пути.

— Как вы начали заниматься с детьми с ограниченными возможностями?

— Все началось из-за моего сына Паши. В четыре года он упал с балкона с третьего этажа, получил черепно-мозговую травму и остался инвалидом. До 14 лет он ходил в детский центр "Светлячок", потом нас оттуда выписали по возрасту. Я начала бегать по всевозможным кабинетам, по всяким службам. Нашлись единомышленники. Нам сказали выходить в общество. Сначала это просто были встречи с чаепитием — где придется, куда напросимся. Потом нас пустила к себе школа-интернат. Мы стали собираться каждую субботу. С ребятами там занимались преподаватели: делали аппликации, лепили из глины, салфетки вышивали. Потом сделали первый концерт, потом еще один, и еще… У меня начали рождаться сказочные стихи. Пошла театральная деятельность, мы начали выезжать на местные и областные фестивали. И в феврале 2012 года мы объявили о рождении театральной студии "Астрей".

— Почему именно "Астрей"?

— В греческой мифологии Астрей — это божество, которое зажигает звезды в небе. Мы подумали, пусть и в нашей жизни загорятся новые звездочки.

— Когда вы первый раз выступили на фестивале в Самаре?

— Первый раз в Самару на фестиваль я попала в 2009 году. Тогда я проходила обучение в просвет-школе "Парус надежды". Они нас и позвали в лагерь "Волжский Артек", там мы впервые сделали постановку "Случай на дискотеке" с ребятами из отряда. Мы показывали номер на закрытии смены, где присутствовали люди из министерства социального развития и режиссер Анжелика Викторовна Наумова. Они увидели номер и сказали, что он пойдет на фестиваль "Мир, в котором я живу". В последствии постановку переделали, а из актеров взяли только моего Пашку и девочку Юлю, которая отдыхала в "Артеке". На массовку взяли танцевальный коллектив. В результате мы получили гран-при фестиваля и поехали отдыхать на теплоходе.

На второй год мы сделали номер "Диалог с дубом" из двух человек — Паши и Сережи Бочкарева. И опять победили. Но на третий год мальчишкам исполнилось 18 лет, и я привлекла детей помладше. Два ребенка с синдромом дауна и один — с ДЦП. Мы сделали номер к пятидесятилетию полета Гагарина. Снова было первое место. Потом нас перестали брать, обосновав, что это городской фестиваль, а не областной.

— А когда первый раз за область выехали?

— В 2012 году все с той же постановкой "Диалог с дубом". Выступали в Москве, в библиотеке Ленина. Последняя поездка в столицу состоялась в ноябре прошлого года — на фестиваль "Нить Ариадны". И после этого нас "прорвало". В январе мы побывали в Сочи, в феврале — на фестивале "Арт-Признание" в Санкт-Петербурге.

— Когда начинали, думали о том, что все так выйдет?

— У нас все идет потихоньку, не спеша. Ни о каких больших площадках мы и не думали. Первая цель была — увлечь ребят, научить их взаимодействовать друг с другом. Чтобы им было, где пообщаться.

— Как актерам даются эти поездки?

— Ребята переносят хорошо. У всех есть свои проблемы, конечно. Кто-то устает, у кого-то давление, приступы случаются. Но мы с этим живем.

— Есть ли у вас какое-нибудь финансирование со стороны?

— Для того, чтобы театр жил и развивался нужна материальная поддержка. Но специального финансирования у нас нет. Зато у нас появилось много друзей и поклонников. Люди периодически подкидывают нам денежку — кто сколько может. На поездку в Питер нам крупную сумму дали "Промстрой" и МРСК "Базис".

— Откуда берете реквизит и костюмы?

— Делаем все своими руками. Единственное, что покупаем — это парики.

— Каждый год вы проводите "Театральную лабораторию". Расскажите об этом проекте поподробнее.

— Да, раз в год мы проводим крупное мероприятие в нашем Доме молодежи. Мы рассказываем о своих достижениях, даем мастер-классы, делимся опытом и наработками. В первый год мы всем представляли наших ребят. Не скрывая, рассказывали о диагнозах и том, что дала им театральная деятельность. На второй год мы рассказывали о взаимодействии — как мы его находим, с кем взаимодействуем. В этом году — год театра. Мы выбрали тему театр и благотворительность. Ведь мы сами не обходимся без благотворителей и с некоторых пор сами стали благотворителями.

— Как вы занимаетесь благотворительностью?

— Мы ходим с выступлениями по реабилитационным центрам, в детские дома, пансионаты для инвалидов. Свое искусство мы безвозмездно дарим тем, кто не может его оплатить. Кроме того мы также постоянные участники благотворительного концерта "Вместе твори добро" — это концерты в поддержку детей, которым нужна помощь. Все вырученные средства идут на лечение. Подобные выступления только в этом году проходят уже шестой раз.

— Замечаете ли вы перемены в театральной сфере по отношению к людям с ограниченными возможностями?

— Да, конечно. Мы недавно были на театральном фестивале "Созвездие", и с нашей области уже было 16 таких коллективов. С каждым годом становится все больше.

— А есть особенности в работе с актерами?

— Процентов 70 наших ребят не разговаривают, и мы работаем под фонограмму. Сейчас мы крепко дружим с театром "Время тайн". Они нам помогают записывать фонограмму своими голосами, даря их нашим персонажам. Ребята, которые могут говорить, пишутся сами. Нам многие говорили, что это неправильно, мол, играть под фонограмму — это не театр. Ну и пусть. Мне было важно, чтобы они на сцене чувствовали себе более полноценными. Когда на сцене есть речь, под которую нужно подстраиваться — это же новый опыт. Сами говорить не могут, но текст же запоминают и начинают под него работать.

— Какие у вас планы на будущее?

— В феврале у нас появилась вторая младшая группа. Всем по 9-11 лет. В старшей — 23 человека и почти все приходят с родителями. Но мы обычно ничего не планируем. В любой момент могут позвонить и позвать на мероприятие. Из утвержденного — благотворительный марафон 28 мая здесь, в ДМО. 30 мая у нас большой благотворительный концерт в ДК "Русь". В июле планируем поехать в Алушту на фестиваль "Театральная палитра". Будем искать средства и готовиться. А в сентябре у нас областной театральный парафестиваль в Самаре на площадке театра "Самарская площадь".