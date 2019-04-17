16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Автомобиль въехал ТЦ "Мелодия": официальная версия ДТП В массовом ДТП легковушка въехала в ТЦ "Мелодия" В Самаре Volkswagen Touareg врезался в легковушку, пропускавшую пешеходов Полицейские Самары выясняют обстоятельства утреннего ДТП с перевернувшейся легковушкой В Тольятти при столкновении маршрутки и легковушки пострадали два человека

ДТП Происшествия

Автомобиль въехал ТЦ "Мелодия": официальная версия ДТП

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 166
Версия для печати

Полиция представила официальную версию массового ДТП, произошедшего во вторник, 16 апреля, в результате которого легковушка въехала в двери самарского ТЦ "Мелодия" на пр. Ленина.

Фото: предоставлено очевидцем

По данным правоохранителей, эффект домино запустило столкновение BMW Х3 и Ford Focus. 68-летний водитель немецкого кроссовера в 15:30, двигаясь по дублеру пр. Ленина со стороны ул. Челюскинцев в направлении ул. Осипенко при завершении обгона автомобиля Ford столкнулся с ним.

В массовом ДТП легковушка въехала в ТЦ "Мелодия" В массовом ДТП легковушка въехала в ТЦ "Мелодия"
Днем 16 апреля на пр. Ленина произошло ДТП с несколькими автомобилями, один из которых разбил стеклянные двери и закатился в центральный вход ТЦ "Мелодия", об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал очевидец последствий случившегося.

BMW Х3 после этого врезался в Lada Kalina, котораяя от удара заехала в стеклянные двери входа в ТЦ "Мелодия". А Ford столкнулся с припаркованной у ТЦ Lada Priora.

Во время ДТП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту случившегося сейчас проводится проверка.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5