Автомобиль въехал ТЦ "Мелодия": официальная версия ДТП

Полиция представила официальную версию массового ДТП, произошедшего во вторник, 16 апреля, в результате которого легковушка въехала в двери самарского ТЦ "Мелодия" на пр. Ленина.

По данным правоохранителей, эффект домино запустило столкновение BMW Х3 и Ford Focus. 68-летний водитель немецкого кроссовера в 15:30, двигаясь по дублеру пр. Ленина со стороны ул. Челюскинцев в направлении ул. Осипенко при завершении обгона автомобиля Ford столкнулся с ним.

В массовом ДТП легковушка въехала в ТЦ "Мелодия" Днем 16 апреля на пр. Ленина произошло ДТП с несколькими автомобилями, один из которых разбил стеклянные двери и закатился в центральный вход ТЦ "Мелодия", об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал очевидец последствий случившегося.

BMW Х3 после этого врезался в Lada Kalina, котораяя от удара заехала в стеклянные двери входа в ТЦ "Мелодия". А Ford столкнулся с припаркованной у ТЦ Lada Priora.

Во время ДТП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту случившегося сейчас проводится проверка.