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ДТП Происшествия

В массовом ДТП легковушка въехала в ТЦ "Мелодия"

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 16 апреля на пр. Ленина произошло ДТП с несколькими автомобилями, один из которых разбил стеклянные двери и закатился в центральный вход ТЦ "Мелодия", об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал очевидец последствий случившегося.

Фото: предоставлено очевидцем

По предположению очевидца, перед аварией серый автомобиль марки Ford мог ехать по дублеру пр. Ленина в сторону ул. Осипенко по правому ряду и его по встречной полосе мог обгонять черный BMW Х3. При перестроении вправо в сторону ТЦ "Мелодия" BMW мог не выдержать интервал и задеть своим правым крылом левое крыло Ford. Затем от удара BMW еще больше развернуло вправо — в сторону главного входа в ТЦ и он ударил в багажник оказавшейся впереди красной Lada Kalina, которая по инерции заехала в стеклянные двери магазина. А поврежденный при первом ударе Ford мог столкнуться с белым автомобилем Lada Priora.

Случившееся нашло отражение в соцсетях. По предположениям самарцев, аварийную ситуацию могла создать женщина, управлявшая BMW Х 3, которая при неясных пока обстоятельствах протаранила стоявшие у ТЦ машины, одна из которых заехала в стеклянные двери ТЦ "Мелодия".

Сейчас официальных данных о пострадавших и обстоятельствах случившегося нет. На место происшествия выехали сотрудники полиции.

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