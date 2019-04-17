Строители ЖК "Рассвет" хотят сэкономить на парковках

"Сервисно-строительная компания", аффилированная структурам "Виктор и Ко", пытается сократить коэффициент парковочных мест при строительстве высоток за ТЦ "Московский", пишет "Самарское обозрение".

Уточнение о проектах, которые пытаются получить разрешение на условно разрешенный вид использования участков через публичные слушания опубликовал 6 апреля департамент градостроительства Самары. Среди них оказались несколько участков за ТЦ "Московский" общей площадью 54,5 тыс. кв. метров.

В настоящее время на этой территории уже ведутся работы по возведению двух двадцатипятиэтажных домов ЖК "Рассвет". Если заявку одобрят, то застройщик сможет пренебречь необходимостью создания достаточного количество парковочных мест — и использовать как можно большую площадь непосредственно для строительства домов. Хотя площадь участка и позволяет создать там продуманную и полноценную инфраструктуру.