В Сызрани три микрорайона остались без воды

В Сызрани идут работы по устранению течи трубопровода диаметром 500 мм, из-за которой без воды остались жители трех микрорайонов Монгоры, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ремонтные работы начались в четверг, 18 апреля, в 14:10 и продолжались всю ночь. Единая дежурно-диспетчерская служба, ссылаясь на ООО "Сызраньводоканал" сообщает, что в связи проведением аварийных работ на насосной станции на данный момент холодной и горячей воды пока нет в первом, втором и частично третьем микрорайонах Монгоры. Вернуть водоснабжение с пониженным давлением в район Засызран и пос. Западный коммунальщикам удалось накануне. Идет ликвидация аварии.

О точном времени устранения аварии пока ничего не сообщается.