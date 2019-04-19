Министр сельского хозяйства области посетил Красноярский район

На прошлой неделе Красноярский район с рабочим визитом посетил министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин. Предпосылкой для этого стал приезд главы региона Дмитрия Азарова на красноярскую землю в августе 2018 года. Тогда, напомним, он посетил ООО "Конный завод "Ермак", где был поднят ряд вопросов развития коневодства как на территории нашего района, так и в Самарской области.

Тема развития коневодства поднималась на совещаниях под председательством главы региона. В результате губернатором были даны поручения проработать варианты механизмов поддержки коневодства, а также развития конного спорта в регионе.

Во встрече с министром приняли участие глава Красноярского района Михаил Белоусов, руководитель ООО "Конный завод "Ермак" Федор Ермоленко, директор ООО Агрокомплекс "Конезавод "Самарский" Артур Дзалаев.

Первым пунктом визита стала площадка "Ермака", где министр ознакомился с работой комплекса. Один из ключевых вопросов для предприятия является развитие образовательной деятельности, обучения верховой езды и так далее. Однако здесь есть ряд нюансов. В частности, для получения соответствующей лицензии на базе "Ермака" необходим специализированный манеж. Объект начали возводить, но из-за нехватки средств процесс строительства пришлось приостановить. Вместе с тем, завершение строительства манежа позволило бы проводить занятия на площадке "Ермака", в том числе и в зимнее время.

Еще один важный момент в части привлечения любителей верховой езды на площадку "Ермака" является строительство качественной дороги к объекту. Министр Николай Абашин сообщил, что этот вопрос будет проработан с положительным результатом.

Затем участники встречи посетили площадку детско-юношеской конно-спортивной школы в с. Красный Яр. Здесь руководитель школы Анастасия Дуняшкина рассказала об образовательном процессе, о состоянии инфраструктуры учреждения, а также о достижениях воспитанников.

После этого в администрации Красноярского района состоялось совещание на тему развития коневодства. Среди прочего, одним из важнейших пунктов в достижении поставленных целей, является получение красноярскими коневодческими предприятиями получение племенного статуса. Причем в случае присвоения этого статуса в этом году, уже в следующем году предприятия могут рассчитывать на государственную площадку в рамках федеральной программы "Развитие племенного коневодства Российской Федерации". К тому же министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев уделяет развитию коневодства особое внимание.

В совещании принимали участие Почетный гражданин Самарской области М.Б. Оводенко и председатель Общественного совета при министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области В.С. Шевяков. Они подняли принципиально важный для развития коневодства вопрос — создание современного ипподрома, который мог бы быть достойной площадкой для спортивных соревнований. Создание такого объекта добавило бы в копилку имиджа региона дополнительные преимущества. В свою очередь Артур Дзалаев сообщил, что такой объект может быть создан на площадке возглавляемого им предприятия. Есть и земельный участок. Но вместе с тем, имеются некоторые препятствия, устранение которых позволит приступить к реализации проекта. Николай Абашин поручил администрации Красноярского района разрешить имеющиеся вопросы в этой части.

Возвращаясь к теме развития спортивной инфраструктуры, Федор Ермоленко предложил оказаться содействие в организации встречи с крупными промышленными предприятиями и предприятиями энергетики, которые могли бы выступить в качестве меценатов.

Николай Абашин, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:

— Перед нами стоят задачи как по развитию продуктивного коневодства, так и по популяризации спортивного коневодства. Сегодня активно набирает обороты производство халяльной продукции. А востребованность в спортивном коневодстве возрастет при создании необходимых для данного вида деятельности условий. Здесь необходимо сотрудничество и тесное взаимодействие областных ведомств, администрации Красноярского района и инициативы самих заводчиков".

Михаил Белоусов, глава Красноярского района:

— Если мы сегодня говорим о развитии коневодства, то в первую очередь это связано с разведением лошадей. Дальнейшее их применение может быть разным: спорт, производство мяса и так далее. Но сегодня важную роль играет репродукция. И если мы дадим возможность получать средства государственной поддержки, то, получив статус племенного предприятия, предприятия смогут развивать инфраструктуру, в том числе это даст возможность достроить манеж и так далее. И нам важно не потерять этот год для того, чтобы наши предприятия получили соответствующий статус. Со стороны администрации мы готовы оказывать всю необходимую поддержку.