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Театр Культура

В Самаре открыли мемориальную доску Вячеславу Гвоздкову

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 апреля, в тот день, когда худруку Самарского театра драмы Вячеславу Гвоздкову исполнилось бы 72 года, на доме, в котором он жил (по улице Садовой, 239) открыли мемориальную доску работы скульптора Карена Саркисова.

В Самарском театре драмы в память о Гвоздкове (1947-2018) прошел памятный показ его последней законченной режиссерской работы — спектакля "Касатка".

Мастера не стало 21 января 2018 года. Гвоздков руководил самарской драмой более 20 лет, сменив на месте худрука Петра Монастырского.

Здесь он поставил "О мышах и людях" Д. Стейнбека, "Униженные и оскорбленные" Ф. Достоевского, "Академия смеха" К. Митани, "Полковник Птица" Х. Бойчева, "Коля + Оля" по "Дням нашей жизни" Леонида Андреева, "Август. Графство Осейдж" Т. Леттса, "Побег из Шоушенка" С. Кинга и другие спектакли. Всего творческая биография Гвоздкова насчитывает более 150 спектаклей.

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