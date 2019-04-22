Матч "Крылья Советов" — "Урал" будет судить Алексей Матюнин

Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги между "Крыльями Советов" и "Уралом" рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным, сообщает пресс-служба РФС.

Ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин и Николай Еремин; резервный судья — Станислав Васильев; инспектор — Владимир Енютин.

Ранее Матюнин судил 13 матчей с участием "Крыльев Советов". Из них самарцам удалось выиграть лишь один, девять волжане проиграли и трижды сыграли вничью.

Напомним, игра "Крылья Советов" — "Урал" состоится в четверг, 25 апреля, на стадионе "Самара Арена". Начало в 19:30.