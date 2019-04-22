На ВолгаФесте впервые выступит "цирк для хулиганов"

На Фестивале ВолгаФест впервые выступит Упсала-Цирк – социально-культурный проект, в котором занимаются занимаются дети и подростки из групп социального риска, а также дети с особыми потребностями.

Упсала-Цирк — это современное цирковое искусство, в котором соединяются акробатика, жонглирование, элементы уличной культуры — паркура и брейкданса.

Как отмечают организаторы, это мир, привлекательный для всех и доступный каждому ребенку, независимо от его способностей, физических возможностей и социального статуса. Упсала–Цирк относится к ребенку как к цельной личности и создает условия, которые помогают ребенку увидеть свой талант и показать его.

Напомним, этом году "Волгафест" пройдет 8–9 июня. Фестиваль переезжает на первую очередь самарской набережной между Речным вокзалом и Вилоновским спуском.