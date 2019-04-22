В административном здании стадиона "Торпедо" разместится Центр фехтования

В Самаре ищут подрядчика для разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту административного здания стадиона "Торпедо" по адресу ул. Мичурина, 90ы. Соответствующий конкурс размещен на сайте госзакупок. В отремонтированном здании разместится Центр фехтования.

Заказчиком работ выступает Спортивная школа олимпийского резерва №17. Максимальная цена контракта составляет 5,8 млн рублей. Деньги будут выделены из бюджета Самары. Заявки на аукцион принимаются с 19 апреля по 8 мая. Подрядчика выберут 13 мая. Он должен будет предусмотреть помещения для женской и мужской раздевалок, тренажерного зала, залов для групповых занятий и фехтования, административных помещений. Также там должен появиться восстановительный центр с зоной отдыха, душевой и сауной.

В конкурсной документации отмечается, что здание является объектом культурного наследия регионального значения. В результате пожара там выгорела крыша, утрачена значительная часть перекрытий, оконных и дверных заполнений, полностью утрачены конструкции пола. Площадь нежилых помещений составляет 626,5 кв. метра.