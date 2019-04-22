В Тольятти задержали нетрезвого водителя, дважды лишавшегося прав за пьяную езду

В Тольятти экипаж ДПС задержал на ул. Мира нетрезвого водителя, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Информацию о грубом нарушении ПДД мужчиной за рулем ВАЗ-2106 правоохранители получили от местных жителей.

Сотрудники полиции остановили указанное транспортное средство. 45-летний водитель, у которого имелись признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Санкции статьи предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В ходе установления личности правоохранители выяснили, что водитель ранее дважды лишался водительского удостоверения за управление транспортными средствами в нетрезвом виде в 2009 и 2011 годах.