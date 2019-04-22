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Футбол Спорт

Александр Самедов стал послом финала Лиги Европы

МОСКВА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов стал послом финального матча Лиги Европы, который пройдет в Баку, сообщает пресс-служба самарского клуба. Игрок стал участником трофи-тура, который проходил в Москве. Мероприятие включало в себя розыгрыш билетов на финальный матч ЛЕ, фотосессию с Кубком Лиги Европы и общение со студентами.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Финальный матч пройдет на бакинском стадионе "Олимпийский" 29 мая. За трофей поборются победители полуфинальных пар: "Арсенал" — "Валенсия" и "Челси" — "Айнтрахт".

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