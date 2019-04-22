Александр Самедов стал послом финала Лиги Европы

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов стал послом финального матча Лиги Европы, который пройдет в Баку, сообщает пресс-служба самарского клуба. Игрок стал участником трофи-тура, который проходил в Москве. Мероприятие включало в себя розыгрыш билетов на финальный матч ЛЕ, фотосессию с Кубком Лиги Европы и общение со студентами.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"