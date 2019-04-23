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Суды Происшествия

В Тольятти будут судить мужчину, "заминировавшего" кафе

ТОЛЬЯТТИ. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суд Автозаводского района Тольятти для рассмотрения по существу направлено уголовное дело по обвинению 35-летнего местного жителя в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ), сообщили в прокуратуре Самарской области.

По версии следствия, 10 марта, примерно в 23.50, ныне обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении кафе-бара "Восток", позвонил со своего мобильного телефона в дежурную часть УМВД России по городу Тольятти и сообщил ложную информацию о готовящемся им взрыве с помощью имеющегося при себе взрывчатого вещества.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью.

Следствие по данному уголовному делу уже закончено. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Автозаводского района. Обвиняемый предстанет перед судом.

Санкция вмененной ему статьи обвинения предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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