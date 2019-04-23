На мужчину, избившего в Таиланде бывшую жену-модель, завели дело

Глеб Евтеев, которого экс-супруга модель из Тольятти Екатерина Авинова обвинила в избиении, стал фигурантом уголовного дела.
Как сообщает прокуратура Центрального района Тольятти полицейскими-дознавателями в ходе проверки установлено, что 8 марта, когда экс-супруги находились в Пхукете, Евтеев нанес Авиновой несколько ударов в лицо. С переломами и гематомами тольяттинка была госпитализирована в местную больницу, где проходила лечение, после чего вернулась в Россию.
В ходе доследственной проверки, на основании имеющихся медицинских документов, была проведена судебно-медицинская экспертиза, согласно выводам которой, у девушки обнаружены повреждения, подпадающие под вред здоровью средней тяжести.
17 апреля в отношении Евтеева отделом дознания отдела полиции Центрального района возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
Прокуратурой Центрального района Тольятти постановление о возбуждении дела признано законным и обоснованным, ход и результаты расследования уголовного дела взяты ведомством на контроль.
Напомним, Авинова сообщила об избиении через соцсети. При этом она утверждала, что стала жертвой домашнего насилия не в первый раз. Унижения и избиения, по ее словам, длились больше года.