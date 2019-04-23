На более 80 площадках в регионе пройдет "Диктант Победы"

Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по количеству площадок, на которых пройдет акция "Диктант Победы", посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В регионе будет организовано более 80 таких площадок. В топ-3 также вошли Волгоградская область и Кранодарский край.

Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн во время встречи с самарскими юнармейцами, прошедшей 22 апреля в музее истории ПриВО.

"Главная цель — привлечь дополнительный интерес общества, особенно подрастающего поколения, к событиям Великой Отечественной войны. Задания будут связаны с историей войны, ее героями и Днем Победы. Важно, чтобы молодой человек потом самостоятельно захотел залезть в Интернет и узнать дополнительную информацию о тех героических событиях", — рассказал Александр Хинштейн.

По его словам, все участники получат бланки с 20 вопросами, к каждому дается четыре варианта ответов. Как и при настоящем диктанте, пользоваться гаджетами нельзя.

"Надо, чтобы ребята понимали, насколько великий подвиг совершили солдаты на фронте и чего стоила людям победа в тылу. Юнармейцам необходимо знать историю нашей страны, чтобы они сумели рассказать о героических деяниях наших дедов и прадедов", — отметил начальник регионального штаба ВВПОД "Юнармия" Самарской области Алексей Родионов.

О героическом прошлом дедов и прадедов ребятам собравшимся в музее ПриВО рассказал Герой Советского Союза Владимир Чудайкин. Он стремился попасть на фронт с первых дней войны, но преградой была бронь, которую имели рабочие Куйбышевского авиационного завода, где он трудился.

В ряды действующей армии Владимиру Чудайкину удалось попасть только в апреле 1944-го, а с ноября того же года он служил заряжающим в танке. В самом конце войны в Берлине боевая машина сержанта Чудайкина в составе штурмовой группы двигалась на пути к рейхстагу, уничтожая огневые точки противника. Прорвавшийся вперед советский танк подбили, он загорелся и перегородил дорогу. Владимир Иванович помог экипажу погасить пламя и отбуксировал танк в укрытие, после чего вернулся в бой. Был ранен, но остался в строю. Великую Победу он встретил в госпитале, а спустя месяц, вернувшись в свою часть, узнал, что ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Многие из юнармейцев намерены принять участие в "Диктанте Победы", а также часть из них пройдет в парадных расчетах 9 Мая по площади им. Куйбышева. Подготовка к параду идет полным ходом.

"Когда идет парадный строй, это высокая ответственность друг за друга и полное взаимопонимание. Невозможно пройти в ногу, сохранить равнение, если нет товарищеской обстановки в коллективе, — рассказал заместитель председателя областного правительства Александр Фетисов. — Очень важна также сопричастность к тем событиям, которые происходили на площади им. Куйбышева. 7 ноября 1941 года по ней прошли части, которые через неделю вступили в бой с врагом".

Напомним, "Диктант Победы" пройдет 7 мая в рамках федерального проекта "Историческая память".