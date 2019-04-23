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В Тольятти задержан мужчина, которого разыскивали в Башкирии

ТОЛЬЯТТИ. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии Тольятти задержал мужчину, объявленного в федеральный розыск, сообщает пресс-служба ведомства.

В Автозаводском районе следовавшие по ул. Свердлова патрульные обратили внимание на молодого человека, внешность которого совпадала с переданной ранее ориентировкой о краже аккумулятора. Правоохранители задержали пешехода. Установив его личность, сотрудники Росгвардии выяснили, что  27-летний тольяттинец находится в федеральном розыске. Его искали полицейские Уфы, а также представители башкирского УФСИН — по версии сотрудников правоохранительных органов, житель Тольятти имеет отношение к совершению ряда преступлений имущественной направленности.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и передали своим коллегам из полиции.

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