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ЖКХ и благоустройство Общество

На Мехзаводе закончили перекладку канализационного коллектора

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "РКС-Самара" завершили работы по перекладке канализационного коллектора в пос. Мехзавод, сообщает пресс-служба компании.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Все сточные воды поселка принимает один канализационный коллектор диаметром 600 мм. Он давно выработал отведенный ему нормативный срок эксплуатации. Если строго придерживаться всех правил, то заменить коллектор нужно было еще на рубеже 20 и 21 вв., но этого не случилось.

В 2018 г. было переложено 360 метров трубы. В этом году специалисты участка ремонтно-восстановительных работ переложили последний участок, это порядка 80 метров. Работы завершились 20 апреля. Сейчас на месте проводится благоустройство. Канализационный коллектор пос. Мехзавод обновлен полностью. Работы финансировались из средств производственной программы компании "РКС-Самара".

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