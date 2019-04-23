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Законотворчество Власть и политика

Депутаты губдумы не поддержали закон об отмене транспортного налога

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты Самарской губернской думы не поддержали законопроект об отмене транспортного налога, внесенный в Госдуму партией "Справедливая Россия". Вопрос об отзыве на эту инициативу рассматривался во вторник, 23 апреля, на заседании комитета губдумы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.

Законопроект был внесен "Справедливой Россией" на рассмотрение Госдумы в марте этого года.Тогда лидер партии Сергей Миронов напоминал, что правительство страны несколько лет обещает отменить транспортный налог, оправдывая повышение топливных акцизов.

Первоначально члены думского комитета проголосовали нестройно, раздавались реплики "А я бы отменил". Однако после того как председатель комитета Габибулла Хасаев призвал оценивать законопроект, руководствуясь государственным подходом, и посетовал, что с отменой налога выпадут доходы бюджета, депутаты единогласно выступило против инициативы.

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