В Тольятти у депутата Владимира Дуцева украли почти 5,5 млн рублей

В Тольятти обокрали центральный офис аффилированной с депутатом губдумы Владимиром Дуцевым торговой сети "Миндаль", пишет "Самарское обозрение".

Предположительно, хищение совершено в ночь с 18 на 19 апреля. Неизвестные злоумышленники отжали решетки и оконные рамы, проникли в кассу центрального офиса ТД "Миндаль" на ул. Громовой, 56, вскрыли металлический сейф и украли оттуда 800 тыс. руб. выручки и личные сбережения депутата. Общий ущерб оценивается в 5,44 млн рублей. Охрану офиса осуществляет ЧОО "Флагман", но сигнализация почему-то не сработала.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере" (санкция статьи - до 10 лет колонии). В деле двое потерпевших - гендиректор ТД "Миндаль" Сергей Дуцев и депутат Владимир Дуцев, который в начале 2000-х тоже успел поруководить "Миндалем". Воров ищут по микрочастицам и отпечаткам пальцев.