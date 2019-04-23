Самарцы не могут оформить техосмотр и ОСАГО из-за сбоя в ЕАИСТО

В Самаре с начала недели пункты технического осмотра не могут выдать диагностические карты автомобилистам в связи со сбоем в работе базы ЕАИСТО ГИБДД. Об этом изданию рассказали столкнувшиеся с проблемой автолюбители, информацию подтвердили представители сразу нескольких пунктов технического осмотра.

Так, Денис, пожелавший не раскрывать название пункта техосмотра, в котором он работает, сообщил, что система ЕАИСТО не работает по всей России.

"Мы работаем в будни и в субботу. В понедельник с утра пришли на работу и обнаружили, что система не работает. Фактически мы можем провести технический осмотр автомобиля, но не можем внести данные в базу ЕАИСТО и соответственно распечатать диагностическую карта, которая необходима в частности для оформления полиса ОСАГО, либо автомобильной страховки для выезда за границу РФ", — рассказал собеседник издания.

Информацией о том, когда база заработает, он не располагает.

Подтвердили эти сведения и представители еще двух пунктов технических осмотров Самары.

Получить комментарии по ситуации, подтвердить или опровергнуть информацию о сбое в работе системы ЕАИСТО в областном ГУ МВД на момент публикации материала не удалось.

Однако, если попробовать перейти по ссылке на официальном сайте ГИБДД РФ в базу ЕАИСТО, можно обнаружить, что она не работает. Сайт выдает сообщение о том, что служба временно недоступна - "Service Temporarily Unavailable".