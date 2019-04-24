Звезд на Новокуйбышевском заводе масел и присадок стало больше

Зональный тур IХ корпоративного фестиваля "Роснефть зажигает звезды" для многих заводчан — событие долгожданное. Тем приятнее его результаты для команды завода.

Планка выступлений артистов с каждым годом поднимается все выше, что подтверждает компетентное жюри: народный артист России и композитор Левон Оганезов, художественный руководитель балета Street Jazz Сергей Мандрик, заслуженный артист России Сергей Куклин, член Московского союза художников Наталья Леонова, заслуженный артист РФ Дмитрий Орлов, певица Наталья Подольская.

Первый день фестиваля всецело принадлежал вокалистам. Мужской квартет НЗМП представил на суд жюри композицию "На дальней станции сойду". "Мы решили взять песню из кинофильма "По секрету всему свету" и подать ее в современной обработке", — рассказал специалист по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям Артем Васильков. Выбор композиции и чистоту вокального исполнения высоко оценила Наталья Подольская. Итог — третье место в номинации "Эстрадный вокал. Коллектив (18 лет и старше)".

Второй день фестиваля был самым насыщенным и зрелищным. В "Эстрадно-цирковом и оригинальном жанре (13-17 лет") студия воздушной гимнастики "Невесомость" показала "Воздушный рок-н-ролл" и заняла первое место. Теперь девчатам предстоит покорить Москву.

Дети сотрудников НЗМП также уникальны, как их родители, которые успешно танцуют, играют на инструментах, поют и при этом производят масла и присадки качества мирового уровня.

Трогательный номер "Миссия невыполнима" представили сотрудники НЗМП в "Эстрадно-цирковом и оригинальном жанре (18 лет и старше)". Они превратились в аистов, заботливо доставляющих будущим родителям младенцев. Дело оказалось на грани провала, когда одной из птиц пришлось доставлять целую тройню. Второе место.

Хореографический ансамбль "Разгуляй" в этом году представил танец некрасовских казаков. "У нас очень необычный танец — некрасовские казаки были вынуждены уйти из России в Турцию, отсюда и восточный колорит, — раскрыла тайну лаборант химического анализа Оксана Чиркина. — Я впервые участвую в этом фестивале, и очень рада, что согласилась — полтора месяца репетиций пролетели как один день". Первое место и путевка в Москву, на финал фестиваля "Роснефть" зажигает звезды".

В финале фестиваля выступит и ведущий инженер-механик УОКС Илья Буранов. В этом году в дуэте со своей мамой, пианисткой Ириной Бурановой, они исполнили жемчужину скрипичной музыки — "Балетные сцены". По технике исполнения произведение непростое и требует большого мастерства. Левон Оганезов отметил, что "Илья сыграл сильно и ярко, а аккомпанемент Ирины был очень изящным".

Фестиваль "Роснефть" зажигает звезды" дает возможность раскрыть себя, реализоваться не только на производстве, но и в творчестве.