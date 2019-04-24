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Корпоративные волонтеры собрали более 350 мешков мусора на территории возле "Самара-Арены"

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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23 апреля волонтеры привели в порядок территорию вокруг стадиона "Самара-Арена". В субботнике в формате экологической игры приняли участие представители компаний и организаций — членов регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Самой активной оказалась команда Региональной общественной организации "Экологический контроль Самарской области", которая набрала максимальное количество баллов за собранный мусор.

Фото: предоставлено НСКВ

Первая крупная эко-акция Самарского представительства НСКВ началась с торжественного вручения свидетельств новым участникам Совета — в него вошли Куйбышевская железная дорога — филиал ОАО "РЖД", Самарский филиал ООО "Северный Альянс" и Региональная общественная организация "Экологический контроль Самарской области". Последний из названных новичков сумел сразу же проявить себя и победить в экологической игре, набрав рекордное количество баллов, начисляемых за каждый собранный мешок с определенным типом отходов. Выше всего оценивался пластик, который разлагается в природе сотни лет. Такой "десятибалльный" мусор будет отправлен на переработку для вторичного использования. Команда "Экологический контроль" отличилась в сборе негабаритного мусора, убрав со своего участка не только 15 мешков пластика, но и фрагменты шлагбаума, дорожных знаков и другие остатки прошлогодней стройки.

Второе место по числу баллов заняла команда Самарского технического университета. Студенты не только приняли участие в уборке, но и выступили волонтерами-кураторами, организующими работу групп на разных участках. А "бронза" досталась компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России — именно эта компания курирует работу НСКВ в девяти из пятнадцати действующих представительств Совета, в том числе в Самарской области. Вместе с сотрудниками "Филип Моррис Интернэшнл" на субботник вышли их бизнес-партнеры из ООО "Смарт-Маркетинг" и АО "ТК "Мегаполис". Всего же акция собрала более 250 участников из 13 компаний и организаций. В их числе — команды Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области, информационного портала "Волга Ньюс", компаний Danone, Coca-Cola HBC Россия, "Балтика", агентства коммуникаций "ПРАТОН", МБУ г. о. Самара "Самарский дом молодежи". Каждая компания не только пригласила для участия своих сотрудников, но и внесла вклад в организацию акции, объединяя свои ресурсы для общего дела. Помощь в организации субботника оказала компания "Нестле" и представители "Русфонда".

"Предприятия нашего региона имеют огромные человеческие и финансовые ресурсы. Очень важно, что они добровольно предоставляют эти ресурсы для реализации социальных проектов. Волонтерское движение помогает объединять усилия всех, кто хочет видеть Самарскую область красивой и процветающей, и сегодня мы увидели прекрасный пример такого единодушия", — отметила исполняющая обязанности заместителя министра — руководителя департамента по делам молодежи Министерства образования и науки Самарской области Юлия Николаева.

После субботника волонтеры смогли подкрепиться кашей из полевой кухни и посетить с экскурсией стадион "Самара-Арена". А на тренировочном поле прошел мастер-класс от футбольного клуба "Крылья Советов".

"Старт оказался успешным: мы помогли подготовить территорию вокруг главного стадиона Самары к новому футбольному сезону. А главное, что участники акции, сотрудники разных компаний почувствовали, как здорово вместе делать добрые дела. Уверена, что их энергия позволит провести множество новых акций, а пример окажется заразительным — и число волонтеров в Самарской области будет расти с каждым проектом!" — подводит итог Анна Бушлякова, председатель регионального представительства НСКВ, управляющий по корпоративным вопросам региона компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России.

Всего корпоративные волонтеры собрали 350 мешков мусора, а также негабаритный мусор общим весом более 3,5 тонны. Помощь в предоставлении инвентаря оказало Муниципальное предприятие г. о. Самара "Спецремстройзеленхоз", вывоз мусора организовал Департамент городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара.

НСКВ был создан в декабре 2014 года. За время своей работы он объединил свыше 120 отечественных и международных компаний. В 2018 году в рамках Года добровольца и волонтера специальным оргкомитетом правительства РФ под председательством руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко за НСКВ была закреплена задача по развитию добровольчества в корпоративном секторе, в том числе путем организации работы региональных НСКВ. Организация успешно ведет работу в Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском и Пермском крае, Свердловской, Иркутской, Ростовской, Кемеровской, Новосибирских областях и других регионах. Более подробно узнать о Национальном совете корпоративного волонтерства можно по ссылке http://nccv.ru.

НСКВ планирует привлечь в Самаре как можно больше сторонников идеи развития корпоративного волонтерства. В актив регионального представительства Совета уже вошли такие компании и организации, как самарское региональное отделение Поволжского филиала ПАО "МегаФон", ООО "Пивоваренная компания "Балтика", филиал ООО "Нестле Россия" в Самаре, агентство коммуникаций "ПРАТОН", ПАО "Т Плюс", самарский филиал Coca-ColaHBC, самарский филиал аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России, "Данон Россия", информационный портал "Волга Ньюс", СамГТУ.

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