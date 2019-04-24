Корпоративные волонтеры собрали более 350 мешков мусора на территории возле "Самара-Арены"

23 апреля волонтеры привели в порядок территорию вокруг стадиона "Самара-Арена". В субботнике в формате экологической игры приняли участие представители компаний и организаций — членов регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Самой активной оказалась команда Региональной общественной организации "Экологический контроль Самарской области", которая набрала максимальное количество баллов за собранный мусор.

Первая крупная эко-акция Самарского представительства НСКВ началась с торжественного вручения свидетельств новым участникам Совета — в него вошли Куйбышевская железная дорога — филиал ОАО "РЖД", Самарский филиал ООО "Северный Альянс" и Региональная общественная организация "Экологический контроль Самарской области". Последний из названных новичков сумел сразу же проявить себя и победить в экологической игре, набрав рекордное количество баллов, начисляемых за каждый собранный мешок с определенным типом отходов. Выше всего оценивался пластик, который разлагается в природе сотни лет. Такой "десятибалльный" мусор будет отправлен на переработку для вторичного использования. Команда "Экологический контроль" отличилась в сборе негабаритного мусора, убрав со своего участка не только 15 мешков пластика, но и фрагменты шлагбаума, дорожных знаков и другие остатки прошлогодней стройки.

Второе место по числу баллов заняла команда Самарского технического университета. Студенты не только приняли участие в уборке, но и выступили волонтерами-кураторами, организующими работу групп на разных участках. А "бронза" досталась компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России — именно эта компания курирует работу НСКВ в девяти из пятнадцати действующих представительств Совета, в том числе в Самарской области. Вместе с сотрудниками "Филип Моррис Интернэшнл" на субботник вышли их бизнес-партнеры из ООО "Смарт-Маркетинг" и АО "ТК "Мегаполис". Всего же акция собрала более 250 участников из 13 компаний и организаций. В их числе — команды Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области, информационного портала "Волга Ньюс", компаний Danone, Coca-Cola HBC Россия, "Балтика", агентства коммуникаций "ПРАТОН", МБУ г. о. Самара "Самарский дом молодежи". Каждая компания не только пригласила для участия своих сотрудников, но и внесла вклад в организацию акции, объединяя свои ресурсы для общего дела. Помощь в организации субботника оказала компания "Нестле" и представители "Русфонда".

"Предприятия нашего региона имеют огромные человеческие и финансовые ресурсы. Очень важно, что они добровольно предоставляют эти ресурсы для реализации социальных проектов. Волонтерское движение помогает объединять усилия всех, кто хочет видеть Самарскую область красивой и процветающей, и сегодня мы увидели прекрасный пример такого единодушия", — отметила исполняющая обязанности заместителя министра — руководителя департамента по делам молодежи Министерства образования и науки Самарской области Юлия Николаева.

После субботника волонтеры смогли подкрепиться кашей из полевой кухни и посетить с экскурсией стадион "Самара-Арена". А на тренировочном поле прошел мастер-класс от футбольного клуба "Крылья Советов".

"Старт оказался успешным: мы помогли подготовить территорию вокруг главного стадиона Самары к новому футбольному сезону. А главное, что участники акции, сотрудники разных компаний почувствовали, как здорово вместе делать добрые дела. Уверена, что их энергия позволит провести множество новых акций, а пример окажется заразительным — и число волонтеров в Самарской области будет расти с каждым проектом!" — подводит итог Анна Бушлякова, председатель регионального представительства НСКВ, управляющий по корпоративным вопросам региона компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России.

Всего корпоративные волонтеры собрали 350 мешков мусора, а также негабаритный мусор общим весом более 3,5 тонны. Помощь в предоставлении инвентаря оказало Муниципальное предприятие г. о. Самара "Спецремстройзеленхоз", вывоз мусора организовал Департамент городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара.