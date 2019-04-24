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Происшествия

В Тольятти рыбаков спасали от стаи агрессивных собак

ТОЛЬЯТТИ. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 апреля, в 22 часа на пульт оперативного дежурного "911" поступил вызов от двух рыбаков в возрасте 30 и 36 лет, которые находились на Муравьиных островах и сообщили, что не имеют возможности вернуться с острова на сушу, так как на берегу находилось несколько агрессивных собак. Об этом сообщили директор МКУ "Центр гражданской защиты г. Тольятти" Андрей Дербенев.

По словам Дербенева, на место происшествия был отправлен экипаж спасателей, которые действительно обнаружили там стаю агрессивных псов внушительных размеров.

"Точное количество собак установить не удалось из-за темного времени суток, но тех, что были в зоне видимости, хватило, чтобы понять - эвакуация людей по суше небезопасна, - пояснил Андрей Дербенев. - Было принято решение о вызове дополнительного экипажа спасателей на катере, с помощью которого рыбаки и были доставлены в безопасное место набережной восьмого квартала. В медицинской помощи рыбаки не нуждались".

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