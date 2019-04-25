Матч "Крыльев Советов" с "Зенитом" рассудит Алексей Еськов

Матч 26-го тура Российской Премьер-лиги 2018/19 "Зенит" — "Крылья Советов" будет обслуживать судейская бригада во главе с Алексеем Еськовым, сообщает пресс-служба волжан.

Ассистенты судьи — Антон Аверьянов, Андрей Болотенков; резервный судья — Владислав Безбородов; инспектор — Александр Гвардис.

Ранее Алексей Еськов судил 16 игр с участием самарского клуба. Их них выиграть "Крыльям" удалось лишь пять, шесть раз они проиграли и пять раз сыграли вничью.

Напомним, матч "Крыльев Советов" с "Зенитом" состоится в воскресенье, 28 апреля, на "Газпром Арене" (Санкт-Петербург). Начало в 17:30.