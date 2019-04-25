16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Матч "Крыльев Советов" с "Зенитом" рассудит Алексей Еськов В день матча "Крылья Советов" - "Урал" будет организовано движение автобусного маршрута S7 Александр Самедов стал послом финала Лиги Европы Матч "Крылья Советов" - "Урал" будет судить Алексей Матюнин "Крылья Советов" проиграли "Динамо" с минимальным счетом

Футбол Спорт

Матч "Крыльев Советов" с "Зенитом" рассудит Алексей Еськов

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати

Матч 26-го тура Российской Премьер-лиги 2018/19 "Зенит" — "Крылья Советов" будет обслуживать судейская бригада во главе с Алексеем Еськовым, сообщает пресс-служба волжан.

Ассистенты судьи — Антон Аверьянов, Андрей Болотенков; резервный судья — Владислав Безбородов; инспектор — Александр Гвардис.

Ранее Алексей Еськов судил 16 игр с участием самарского клуба. Их них выиграть "Крыльям" удалось лишь пять, шесть раз они проиграли и пять раз сыграли вничью.

Напомним, матч "Крыльев Советов" с "Зенитом" состоится в воскресенье, 28 апреля, на "Газпром Арене" (Санкт-Петербург). Начало в 17:30.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5