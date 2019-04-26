Самарский хлебозавод №5 испечёт 215 тысяч куличей к Пасхе

Православная Пасха — время круглосуточной работы для хлебозаводов всей губернии. В этом году на ОАО "Самарский хлебозавод № 5" планируют выпечь 215 тысяч куличей. В день запуска пасхальной выпечки корреспондент "ВН" узнал, почему куличам этого хлебозавода можно доверять.

Куличи не даются просто. Это продукт высокорецептурный, если говорить языком специалистов: степень автоматизации производства для них ниже, но зато остается место для творчества. При этом вся рецептура строго выверена.

Первое правило: не экономить на качестве ингредиентов. Изюма в их куличах предостаточно — в каждой партии до 20 килограммов. Причем подбирать все составляющие начинают еще зимой. Завоевав народную любовь "Классическим" куличом, в прошлом году хлебозавод начал выпускать кулич "Купеческий", обильно сдобренный цукатами снаружи, с арахисом и изюмом — внутри.

Восьмичасовой путь приготовления кулича начинается в тестомесильной машине. Тщательно отобранные ингредиенты засыпаются вручную, так что на этом этапе важна точность соблюдения пропорций. Восемь минут в большом миксере — добрая порция изюма, снова перемешивание, а затем эластичное тесто оставляют отдыхать. Три часа спустя оно отправляется в другую машину-автомат, которая распределяет будущие куличи по формочкам. В расстоечном шкафу заготовки эффектно увеличиваются в объеме едва ли не втрое. После этого уже оформившиеся куличи отправляют в печь, а затем еще 1,5 часа остужаться. Только потом можно начинать наносить помадку и обсыпку. Тут автоматика снова не справится, этим процессом занимаются десять сотрудниц. Помадка делается по соседству, тоже вручную, по классическому рецепту с авторским секретным нюансом. Через полтора часа готовые куличи упаковывают. "Хорошая выброженность теста, оптимальное соотношение сахара и маргарина, качественная упаковка позволят лакомиться куличами до самой Красной горки, — уверяет ведущий инженер-технолог Элеонора Ферингер. — Мы даем куличу десять дней свежести, но при должных условиях хранения они останутся вкусными дольше".

На запуск производства пасхальной выпечки предприятие приглашает батюшку из Свято-Воскресенского мужского монастыря. Поэтому куличи этого предприятия можно не освящать.

В этом году тесто для "Купеческого" получилось настолько хорошим, что на производстве решили на основе его рецептуры выпускать "Сдобу праздничную". По вкусу это почти тот же кулич с цукатами и арахисом, но другой формы и украшенный сахарной пудрой вместо помадки. Пасха приближается, и главное украшение праздничного стола уже можно приобрести во всех торговых сетях.

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Элеонора Ферингер, ведущий инженер-технолог Самарского хлебозавода № 5:

— Наши технологи тщательно отбирают поставщиков сырья, просчитывают процесс и выверяют рецептуру. Я уверена, что хозяйки могут положиться на нашу выпечку. Мы не экономим на ингредиентах, ориентируемся на традиционные рецепты и вкладываем душу в наши куличи.