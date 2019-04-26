Разработка стратегии строительной отрасли началась

Председатель комитета по строительству Самарской губернской думы, член координационного совета "Деловой России" Владимир Кошелев принял участие в первом заседании межведомственной рабочей группы по разработке проекта стратегии строительной отрасли РФ.

Над документом работают 11 тематических проектных команд, стратегия будет готова к октябрю 2019 года. Возглавляет рабочую группу министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.

"Стратегия — программный документ, содержащий видение будущего образа отрасли до 2030 года", — сказал Владимир Кошелев. Механизмы, которые будут применяться для достижения целевых показателей национального проекта "Жилье и городская среда", лягут в основу долгосрочной стратегии развития.

В основе разработки стратегии — полицентрическая модель. 11 команд уже приступили к делу. В работе команд участвуют Главгосэкспертиза России, ФАУ "ФЦС", Фонд ЖКХ, Национальное объединение строителей, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.