16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У жильцов ЖК "Рассвет" останется половина парковочного места на одну квартиру Сбербанк открыл более 1600 эскроу-счетов Строители ЖК "Рассвет" хотят сэкономить на парковках В Самаре прошел всероссийский форум по недвижимости "Время изменений" Владимир Кошелев примет участие в разработке стратегии развития строительной отрасли

Строительство Строительство и недвижимость

Разработка стратегии строительной отрасли началась

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати

Председатель комитета по строительству Самарской губернской думы, член координационного совета "Деловой России" Владимир Кошелев принял участие в первом заседании межведомственной рабочей группы по разработке проекта стратегии строительной отрасли РФ.

Председатель комитета по строительству Самарской губернской думы Владимир Кошелев Председатель комитета по строительству Самарской губернской думы Владимир Кошелев

Над документом работают 11 тематических проектных команд, стратегия будет готова к октябрю 2019 года. Возглавляет рабочую группу министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.

"Стратегия — программный документ, содержащий видение будущего образа отрасли до 2030 года", — сказал Владимир Кошелев. Механизмы, которые будут применяться для достижения целевых показателей национального проекта "Жилье и городская среда", лягут в основу долгосрочной стратегии развития.

В основе разработки стратегии — полицентрическая модель. 11 команд уже приступили к делу. В работе команд участвуют Главгосэкспертиза России, ФАУ "ФЦС", Фонд ЖКХ, Национальное объединение строителей, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5