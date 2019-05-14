Уголовное дело профессора Трещевой прекращено

Уголовное дело в отношении профессора Самарского университета Евгении Трещевой прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщил порталу Волга Ньюс ее адвокат Андрей Карномазов.

По его словам, в канун майских праздников соответствующее постановление было подписано следователем по особо важным делам СУ СК по Самарской области Павлом Венгрженеком.

"Нам стало известно об этом только сейчас, - рассказал изданию адвокат профессора Андрей Карномазов. - Когда я сообщил Евгении Александровне об этой новости, она лишилась чувств и пришлось буквально ловить ее".

Напомним, летом 2018 г. в отношении профессора было возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения ею от работодателя вознаграждения в размере около 30 тыс. рублей. Правоохранители посчитали, что Трещева, уехав на 12 дней за границу, не имела права получать за этот период заработную плату. Затем в деле появился еще один выезд за границу.

В региональном управлении Следственного комитета 70-летней женщине инкриминировали два эпизода подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело "о прогулах": за что преследуют самарского профессора В Самарской области набирает обороты скандал, связанный с уголовным преследованием профессора СНИУ им. Королева Евгении Трещевой. Семидесятилетней женщине инкриминируют нанесение государству ущерба в 30 тыс. руб., образовавшегося в результате якобы имевшего места прогула, за что предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Сама Трещева, в свое время активно выступавшая против объединения родного вуза с аэрокосмическим университетом, считает происходящее местью за свою принципиальную позицию. А эксперты полагают, что дело может быть связано с борьбой за пост руководителя кафедры, который Евгения Трещева занимала последние 29 лет.

Дело вызвало резонанс в юридическом и правозащитном сообществах. С просьбой внимательно в нем разобраться в Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру обратился председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов. В Самару приезжал член СПЧ Леонид Никитинский. Прекратить преследование профессора потребовала партия "Яблоко", необоснованными обвинения назвала и Ассоциация юристов России. Тема вышла в федеральные СМИ.

В итоге следствие согласилось с доводами защиты о том, что профессор не обязана была находиться все рабочее время в вузе, а ее поездки, во время которых у нее не было назначено занятий или официальных мероприятий, не повлекли никаких негативных последствий для университета.

"Было очень тяжело, я не была готова к такому испытанию и не ожидала ничего подобного, - поделилась Евгения Трещева. - Но я благодарю судьбу, что все закончилось, право и справедливость восторжествовали, вся эта история наглядно показала, кто для меня настоящий друг и соратник".

По мнению Андрея Карномазова, возбуждение этого уголовного дела было грубой юридической ошибкой. Но, к чести следователей областного управления Следственного комитета, нужно признать, что передача им дела из Советского межрайонного следственного отдела позволила исправить эту ошибку и не превратить ее в трагедию.

"Нужно отдать должное и принципиальной позиции по этому делу областной прокуратуры, - добавил адвокат. - И нельзя забывать, что дело это имело прецедентное значение для всего профессорско-преподавательского сообщества и области, и страны. Ведь под угрозу реально было поставлено то, что принято называть академическими свободами - живительной средой университетской и научной жизни".

По словам адвоката, добиваться возмещения ущерба от незаконного преследования его подопечная не планирует.

Адвокат Андрей Карномазов:

- Когда-то я под руководством Евгении Александровны защитил не только диплом, но и диссертацию по праву. И профессионально, и по-человечески я счастлив тому, что на этот раз мне удалось защитить моего Учителя.

Внимание местной и федеральной прессы к этому из разряда вон выходящему делу вызвало широкую общественную поддержку, что, по моему мнению, и подвигло силовые структуры с повышенной тщательностью разобраться в нем и принять трудное для себя, но единственно верное решение.

Это дело наглядно показало, что голос общества, протестующий против явной несправедливости, имеет значение. Мне вспоминается простая и мудрая мысль Льва Толстого из романа "Война и мир": "А я говорю: возьмемтесь рука с рукою те, которые любят добро, и пусть будет одно знамя - деятельная добродетель. Я хочу сказать только, что все мысли, которые имеют огромные последствия, - всегда просты. Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто".