Дмитрий Азаров принял участие в региональном форуме СМИ "Инфорум"

В четверг, 16 мая, в технопарке "Жигулевская долина" (Тольятти) прошел форум "Региональные СМИ: взгляд в будущее", приуроченный к 100-летнему юбилею Самарской областной организации Союза журналистов России.

На дискуссионных площадках медиафорума встретились журналисты ведущих федеральных, региональных и муниципальных СМИ. Участие в мероприятии принял и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Я рад, что форум проходит здесь, в Тольятти, и что он собирает столько участников. Уверен, что он будет полезен для всех нас, - сказал глава региона на открытии "Инфорума". - Мне кажется, что идея форума - это попытка заглянуть в будущее. Сегодня для всех участников, в том числе тех, кто только делает первые шаги в этой профессии, есть возможность познакомиться и многому научиться у настоящих мэтров журналистики".

Главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир Купцов также поприветствовал участников форума и передал им послание от полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

"Форум имеет значение не только для сотрудников СМИ: он интересен и жителям Самарской области, ведь журналисты - непосредственные участники ключевых событий в жизни региона. Глазами СМИ мы видим жизнь всей нашей огромной страны. СМИ собирают для вас все, что происходит, и часто их оценка событий серьезно влияет на нашу с вами точку зрения", - отметил Игорь Комаров в своем обращении.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что СМИ играют важную роль и в реализации национальных проектов на территории Самарской области. "Для меня очень важно понимать, как мы вместе будем достигать тех национальных целей, которые сегодня мы определили для развития нашего государства и общества. Совершенно очевидно для меня, что если мы с этими целями и задачами не дойдем до каждого человека, то вряд ли они станут реализуемыми, вряд ли мы достигнем желаемых результатов без включения всех граждан РФ в реализацию целей, которые оформлены в виде национальных проектов".

Губернатор предложил участникам форума высказать свое мнение о том, как достигнуть стоящих перед регионом задач. Ими поделились журналисты самых разных возрастов - в том числе и потому, что в этом году в нем участвовали школьники и студенты.

"Мы сделали акцент на молодежи. Считаем, что будущее самарской журналистики - это наши молодые ребята, которые с удовольствием начинают постигать азы нашей профессии", - рассказала председатель областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова.

Молодые журналисты представили свои проекты на выставке, организованной на территории "Жигулевской долины". Так, проект "Тысяча профессий", направленный на профориентацию будущих выпускников, предложили школьники из Тольятти. 11-классник Никита Ильин представил на форуме свой авторский проект - детский журнал "Воложка", который он полностью перевел в цифровой формат. Глава региона попросил молодого журналиста написать статью о том, как важно, чтобы жители губернии активно участвовали в реализации национальных проектов на территории региона. Дмитрий Азаров еще раз повторил: для успеха этой работы важно единство и общие усилия всех жителей Самарской области.

В течение дня на площадке технопарка проходили мастер-классы и круглые столы, работали интерактивные площадки и творческие лаборатории. Для участников и гостей форума были организованы выставка по истории развития СМИ Самарской области, а также экскурсия в уникальный детский технопарк "Кванториум Тольятти" в "Жигулевской долине".

В перспективе "Инфорум" в Тольятти станет ежегодной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития современных региональных СМИ, систематизации лучшего опыта, внедрения в работу мультимедийных технологий. В течение года после форума планируется организация мастер-классов для молодых журналистов в различных населенных пунктах Самарской области под названием "Инфорум" - молодым". По итогам жеребьевки первой их проведет " Самарская газета".