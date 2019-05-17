Прокуратура требует утяжелить обвинение для "маньяка с ножом" Артема Семенова

В четверг, 16 мая, прокуратура Автозаводского района, изучив поступившее уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Тольятти Артема Семенова, получившего известность как "маньяк с ножом", сочла, что в трех из шести эпизодов нападений на женщин его обвинение следует изменить на более тяжкую статью, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший помощник прокурора Евгения Слепцова.

Как пояснила представитель прокуратуры, уголовное дело поступило в их ведомство для утверждения обвинительного заключения 8 мая. Семенову предъявлено обвинение в шести эпизодах нападений на женщин.

Первое нападение, по версии следствия, он совершил 10 февраля 2015 г., ранив женщину ножом у дома №14 на бульваре Космонавтов. Пострадавшая осталась жива. Следствие квалифицировало этот эпизод по пунктам "д" и "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Второй эпизод, зафиксированный в деле Семенова, датирован 29 ноября 2018 года. Тогда он пытался напасть на женщину у дома №56 на ул. Революционной, но поскользнулся и довести преступление до конца не смог, после чего убежал. Вред, нанесенный пострадавшей, в данном случае не определен. Следствие квалифицировало этот эпизод как покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 3 ст. 30, пп. "д" и "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Третье вмененное Семенову преступление произошло 30 ноября 2018 года. Тогда у дома на Рябиновом бульваре ножом была ранена женщина, но медикам удалось ее спасти. Следствие квалифицировало это нападение также по пунктам "д" и "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Четвертое нападение, по версии следствия, Семенов совершил 1 декабря, ранив женщину ножом у дома №44 на ул. Дзержинского. Это преступление квалифицировано также по пунктам "д" и "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

И в тот же день - 1 декабря, как зафиксировали следователи, - Семенов совершил еще два преступления. Сначала он напал на женщину у дома №14 на бульваре Космонавтов, причинив потерпевшей побои из хулиганских побуждений, то есть совершил преступление, подпадающее под санкцию ст. 116 УК РФ. Затем Семенов напал на женщину у дома №58 на ул. 70-летия Октября, причинив легкий вред ее здоровью из хулиганских побуждений. Это преступление было квалифицировано по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Как пояснила Евгения Слепцова, изучив материалы дела, прокуратура посчитала вину Артема Семенова по второму, третьему и четвертому эпизодам заниженной.

"Мы считаем, что обвинение по данным эпизодам следует квалифицировать по п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия в отношении двух и более лиц). И сегодня мы приняли решение о возврате данного уголовного дела в территориальный следственный орган МВД России, для переквалификации прежнего обвинения на более тяжкое".

Кстати, санкция ранее вмененной Семенову статьи обвинения (ч. 2 ст. 111 УК РФ) предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. А санкция ч. 3 ст. 111 УК РФ - до 12 лет.

Напомним, ранее, согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, Семенов был признан вменяемым. В то же время, как признался впоследствии обвиняемый, издеваться над девушками ему приказывали "голоса в голове".