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Преступления Происшествия

Нападавшего на женщин Артема Савельева признали вменяемым

ТОЛЬЯТТИ. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Тольяттинца Артема Савельева, подозреваемого в серии нападений на женщин, признали вменяемым, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, 22-летний молодой человек, получивший прозвище "маньяк с ножом", держал в страхе всех женщин города в конце 2018 года. Он подбегал к местным жительницам на улице, как правило вечером, и бил их — холодным оружием или просто кулаками. Злоумышленника задержали в декабре в Москве, где он пытался скрыться от разыскивающей его полиции. Как признался впоследствии обвиняемый, издеваться над девушками ему приказывали "голоса в голове". Правоохранители подозревают Артема в совершении как минимум шести преступлений.

"Сроки его содержания продлевались неоднократно. Сейчас расследование практически завершено. Проведено более 25 допросов — свидетелей, потерпевших и очевидцев. Также проведено более 10 экспертиз", — рассказали изданию в прокуратуре Автозаводского района автомобильной столицы.

Среди прочих готовы результаты судебно-психиатрической экспертизы. Психических отклонений у Артема не выявлено, хотя раньше он состоял на учете и о них говорил. Теперь парню грозит до 12 лет лишения свободы. Итоговое наказание назначит суд.

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