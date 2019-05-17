Экс-майор ФСБ получил 4,5 года колонии за покушение на мошенничество

В пятницу, 17 мая, Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу бывшего майора регионального управления ФСБ Сергея Абрамова, передает корреспондент Волга Ньюс.

Экс-оперативник был признан виновным в покушении на мошенничество и получил четыре с половиной года колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. руб. и лишением звания. Абрамова, находившегося под домашним арестом, арестовали в зале суда.

Напомним, по версии следствия, старший оперуполномоченный Абрамов ради получения 1,6 млн руб. и прав на водонапорный канал, принадлежащий ОАО "Подстепкинское", обещал сначала помочь избежать уголовной ответственности, а потом заменить реальный срок на условный экс-руководителю Ставропольского филиала "Самарамелиоводхоза" Олегу Зюрину (он в итоге получил один год колонии общего режима).

Оперативник был задержан в конце февраля 2018 г. на рабочем месте после того, как деньги и документы на канал были переданы его знакомому.

Абрамову, вскоре после задержания уволенному из органов, инкриминировали мошенничество, а не получение взятки, так как следователи посчитали, что он не имел намерения и реальной возможности выполнить взятые на себя обстоятельства.

На судебном следствии он отрицал свою вину и говорил, что потерпевшие провоцировали его. Хотя в марте после задержания дважды дал признательные показания.

Защита Абрамова заявляла, что оперативник действительно встречался со следователем, чтобы помочь Зюрину "в меру своих сил", но якобы о том, что у него ничего не вышло, сразу честно сообщал.

Со слов потерпевших и свидетелей, Абрамов вел оперативную разработку Олега Зюлина и еще до передачи материалов следователям предложил потерпевшим откупиться. Он якобы объяснял свое предложением скорым уходом на пенсию, перед которым ему неплохо было бы обзавестись своим бизнесом.

Приятель Абрамова - некто Горбунов - учредил ООО "Гидросистемы". Потерпевшие передали Горбунову наличными 1,6 млн руб., которые он затем должен был вернул на счет владельцам канала в качестве оплаты по договору купли-продажи.

Рыночная стоимость канала при этом оценивается более чем в 31 млн рублей.