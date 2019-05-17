Школьники микрорайона Крутые Ключи познакомились с армейским бытом на празднике "День призывника"

В школе №7 микрорайона Крутые Ключи 17 мая зародилась еще одна традиция: накануне ухода призывников в армию устраивать им торжественные проводы с песнями, танцами и вкуснейшей солдатской кашей. Этот первый "День призывника" объединил несколько поколений защитников Отечества - ветеранов войн, действующих офицеров Вооруженных Сил России, призывников и старшеклассников.

На примерах героизма

В микрорайоне Крутые Ключи память о героическом прошлом разных периодов нашей истории увековечена во многом. Здесь установлена мемориальная доска в честь маршала СССР Дмитрия Устинова. На постаменте возвышается легендарный танк Т-34. Улицы названы в честь Героев Советского Союза Дмитрия Устинова и Ивана Финютина. Школа №7 носит имя героя Российской Федерации, генерал-лейтенанта Михаила Калашникова, легендарного создателя всемирно известного автомата. Школа находится на бульваре имени Героя России, кавалера ордена Мужества Алихана Калиматова, отдавшего свою жизнь при исполнении воинского долга уже в наше время.

В "День призывника" на площадке у школы №7 собрались десятки юношей и девушек из разных школ Красноглинского района города, ребята из Самарского кадетского корпуса МВД РФ и, конечно, сами призывники. В рядах последних в Красноглинском районе - 86 человек. На праздник смогли прийти немногие из них. Скоро, 21 и 27 мая, им предстоит отправляться к местам срочной службы, преимущественно в военные части Центрального военного округа.

Полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане Юрий Старожилов наставлял призывников: достойно служить Отчизне, не страшиться армейских будней, ведь в последние годы благодаря государственной поддержке существенно улучшились условия солдатского быта. "Год срочной службы пролетит для вас незаметно, ведь занятия по военным дисциплинам, тренировки, военно-полевые сборы будут занимать все время. Вы узнаете много нового, сможете развить свои физические способности и проверить себя на стойкость и выдержку", - отметил ветеран. "Афганец" пожал руку новобранцу - 19-летнему Степану Кольцову, символически передавая тому героическую эстафету. Степан - вчерашний студент, добровольно ушедший из университета, - говорит, что ошибся с выбором специальности. "Пока не знаю, куда меня отправят и в какие войска, но это для меня не очень важно, главное - я буду служить, - сказал призывник. - У меня есть навыки строевой подготовки, стрельбы, спортивного ориентирования, неплохая физическая подготовка. Надеюсь, я справлюсь, через год вернусь другим человеком и буду поступать на радиотехнический факультет Политеха".

Для участников праздника военные представили несколько экспозиций. Подростки соревновались в скорости сборки и разборки автомата Калашникова. Многие смогли отведать солдатской каши. В школьном музее, посвященном конструктору оружия Михаилу Калашникову, ребята стреляли в электронном тире. Представители самарского отделения Союза десантников России показали ребятам образцы оружия - автомат Калашникова, пистолет-пулемет Шпагина, трофейный немецкий автомат "Мастер", снаряжение десантника-разведчика, находящегося в тылу врага. Здесь можно было увидеть противотанковую мину, маскировочный комплект, средства выживания в горной и лесной местности.

На школьной площадке также работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где специалисты разъясняли молодым людям, как стать контрактниками.

Школьные марш-броски

Праздник был приурочен не только к проводам новобранцев, но и к открытию учебных сборов по обучению юношей азам военной подготовки, которые продлятся несколько дней - с 20 по 24 мая. По мнению замдиректора школы №7 Ольги Ларцевой, важно показать старшеклассникам, как служится в армии, как престижна профессия военного. "Возможно, в будущем кто-то из них захочет связать свою жизнь с Вооруженными Силами нашей страны, - надеется она. - На празднике присутствовали и пятиклашки школы - юнармейцы отряда "Искра": в феврале этого года мы открыли юнармейский класс. В следующем году будет открыто еще несколько таких классов: второй, третий, пятый и седьмой. Наряду с общей учебной программой. дети в таком классе занимаются строевой подготовкой, хоровым пением, бальными танцами, правоведением".

По словам учителя ОБЖ школы №7 Николая Хорькова, всю следующую неделю ребята будут заниматься строевой и огневой подготовкой, тактикой и топографией, ориентированием на местности, осваивать навыки работы с военно-инженерным оборудованием под руководством действующих офицеров армии. Один день парни проведут в гостях у военнослужащих 76-й дивизии ПВО, где познакомятся с образцами вооружения и военной техники, увидят изнутри солдатский быт.

"В школе имеется современное оборудование для проведения занятий и зачетов по курсу молодого бойца: автоматы Калашникова, противогазы, средства радиационной и химической защиты, общевойсковой защитный комплект, электронный тир, интерактивные стенды. Занятия по строевой подготовке и ОФП проведем на школьном стадионе", - уточнил педагог. Его воспитанники ждут сборов с нетерпением, так как многие планируют связать свою жизнь с военным делом. Например, девятиклассник Ильдар Хуснулин мечтает служить в спортивной роте, чтобы 11 лет занятий каратэ не пропали даром. Ученик 10 класса Александр Ширяев после школы хочет поступать в военное училище, скорее всего, в Рязанское десантное.